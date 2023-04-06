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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве в годовщину его смерти.

Церемонию вел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил, что Жириновский "жив до сих пор, пока живы его идеи".

На мероприятии также присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты фракции, вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского.

Владимир Жириновский - советский и российский политический деятель, основатель Либерально-демократической партии России. Скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Памятник политику создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, общая высота памятника вместе с постаментом составляет 2,75 метра.

ЛДПР Владимир Жириновский Новодевичье кладбище Москва
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