Поиск

Подписан указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с указом, оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В оргкомитет вошли российские парламентарии, руководители государственных СМИ, министры, руководители вузов, президент РАН Геннадий Красников.

Ушел из жизни Владимир Жириновский

16
Жириновский на первом заседании Центральной избирательной комиссии РФ в новом составе. Москва. Март 2016 года.Лидер ЛДПР прибывает на предвыборный слет партии в карете, запряженной тройкой лошадей. Москва. Сентябрь 2021 года.Владимир Жириновский во время посещения отделения ДОСААФ в Москве. Август 2021 года.Жириновский играет в бадминтон в тренажерном зале в Москве. Август 2021 года.Политик посещает приют для собак в Москве. Январь 2018 года.Владимир Жириновский во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР. Август 2017 года.Во время празднования Крещения Господня в Москве. Январь 2016 года.Владимир Жириновский празднует победу Дональда Трампа на выборах президента США. Ноябрь 2016 года.Лидер ЛДПР посещает Кунцевский рынок в Москве. Сентябрь 2016 года.Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (на втором плане) во время выступления Владимира Жириновского на пленарном заседании Госдумы РФ. Апрель 2015 года.Владимир Жириновский раздает кашу из полевой кухни в День защитника Отечества. Февраль 2010 года.Потасовка на заседании Госдумы РФ. Март 2005 года.Лидер партии ЛДПР во время выступления в Государственной думе. Август 1998 года.Жириновский беседует со СМИ в Багдаде, Ирак. Октябрь 1995 года.Лидер ЛДПР празднует 48-летие в ресторане "Будапешт". Москва. Апрель 1994 года.Политик во время выступления перед коллективом сталепрокатного завода в Санкт-Петербурге. Октябрь 1991 года.
Жириновский на первом заседании Центральной избирательной комиссии РФ в новом составе. Москва. Март 2016 года.
Вячеслав Володин Владимир Путин ЛДПР Геннадий Красников Владимир Жириновский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержан последний из сбежавших в Липецкой области заключенных

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

"Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

Путин сообщил, что грузопоток по Севморпути в 2030 году может превысить 100 млн тонн

ЦБ одной из причин повышенного роста корпкредитования назвал допрасходы бюджета-24

Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220

Балтзавод спустил на воду атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Мосгорсуд направил на пересмотр просьбу ФСИН о реальном сроке Филиппу Дельпалю

В Сбербанке отметили сокращение числа мошеннических звонков в три раза

Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову

Верховный суд РФ отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });