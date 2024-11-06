Подписан указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с указом, оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В оргкомитет вошли российские парламентарии, руководители государственных СМИ, министры, руководители вузов, президент РАН Геннадий Красников.