Солнечная погода до +15 градусов будет в Москве в выходные

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Солнечная и теплая погода прогнозируется в Москве в выходные, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз на выходные и последующие дни просто замечательный, потому что погодой управляет антициклон (...) Именно в апреле, в переходный сезон, антициклон доставляет удовольствие", - сказал Вильфанд.

Так, в субботу начнется постепенное повышение температуры относительно пятницы, "воздушные массы будут поступать с востока, они тоже прохладные, поэтому ночь при малооблачном небе температура будет около ноля - в Москве и области от минус 2 до плюс 3 градусов". Днем в субботу будет плюс 12 - плюс 14 градусов и переменная облачности, без осадков, давление выше нормы.

В воскресенье в Москве небольшое повышение температуры. Ночью "отрицательных значений не прогнозируется", температура будет от плюс 1 до плюс 3 градусов, однако на севере области еще возможно понижение температуры до минус 1. Днем в воскресенье - плюс 13 - плюс 15.