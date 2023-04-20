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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Поезда на Кольцевой линии метро ходили с увеличенными интервалами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел днем в четверг на Кольцевой линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки для проверки инфраструктуры", - говорилось в сообщении, опубликованном в 12:39. Других подробностей не сообщалось.

В 12:49 департамент сообщил, что движение на Кольцевой линии вводится в график.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в тоннеле между станциями "Павелецкая" и "Таганская", по предварительным данным, обнаружена небольшая течь.

метро Москва
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