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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Столичный воздух в марте был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

"Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Концентрации основных загрязняющих веществ в городе были значительно ниже, чем год назад", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Он уточнил, что автоматические станции контроля загрязнения атмосферы зафиксировали снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%.

Петр Бирюков Москва
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