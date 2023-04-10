В Нахабине случился крупный пожар на складе автозапчастей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Нахабине загорелся склад автозапчастей на улице Панфилова, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, сообщила администрация Красногорского городского округа.

Причины возгорания выяснят после того, как огонь будет потушен.

В подмосковном управлении МЧС сообщили, что сигнал о пожаре в Нахабине поступил к ним в 14:42 в понедельник. Час спустя, в 15:45 возгорание было локализовано на площади 1800 квадратных метров. Пожар тушат 44 человека и 13 единиц техники.