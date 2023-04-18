В метро Москвы на БКЛ произошел второй за утро сбой

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - На Большой кольцевой линии московского метро за утро произошел второй сбой в движении.

"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава", - сообщил в 10:04 телеграм-канал городского Департамента транспорта.

В 10:15 Дептранс проинформировал, что движение снова возвращается в график.

Предыдущий сбой произошел вскоре после 8 утра, тогда также потребовалась проверка состава. Для стабилизации движения по БКЛ потребовалось около 15 минут. В 9:43 Дептранс заявил, что поезда на БКЛ ходят по графику.