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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Движение транспорта ограничат в центре Москвы во вторник из-за репетиции Парада Победы

Движение транспорта ограничат в центре Москвы во вторник из-за репетиции Парада Победы
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Московская госавтоинспекция предупреждает москвичей об ограничениях в движении транспорта вечером 25 апреля в связи с проведением репетиции Парада Победы на Красной площади.

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По данным ГИБДД, с 21:00 и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта по Тверской улице от Моховой до Тверского бульвара; по Тверской улице от Большой Бронной до Большой Садовой; по 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека; по Моховой от Воздвиженки до Тверской; по Большой Никитской улице от Моховой до Романова переулка.

При этом в управлении отметили, что на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке возможны введения кратковременных ограничений в движении транспорта.

Москва
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