Во Всероссийской академии внешней торговли сменится ректор

Год назад прежний ректор Синельников-Мурылев стал фигурантом уголовного дела

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев, с апреля 2023 года находящийся под домашним арестом, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио ректора академии назначена проректор по учебной работе Виттория Идрисова, сообщает сайт Минэкономразвития.

"Минэкономразвития России, как учредитель Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), назначило временно исполняющей обязанности ректора вуза проректора по учебной работе Витторию Идрисову", - говорится в сообщении.

По сведениям министерства, Сергей Синельников-Мурылев написал заявление об увольнении по собственному желанию и намерен сосредоточиться на научной деятельности.

"Виттория Викторовна более 15 лет работает в Академии. Она прошла путь от научного сотрудника до проректора по учебной работе. Под ее руководством в Академии были открыты новые направления подготовки и специальности, запущены новые образовательные программы и проекты", - говорится в комментарии ведомства.

Сергей Синельников-Мурылев был отправлен под домашний арест по решению Лефортовского суда Москвы в апреле 2023 года. По данным ФСБ, Синельникову-Мурылеву вменяется растрата бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС. В РАНХиГС в апреле 2023 года сообщили, что Синельников-Мурылев больше не работает в вузе.

Синельников-Мурылев был ректором ВАВТ с 2007 года.