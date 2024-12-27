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Аэропорт Сыктывкара закрыт из-за сообщения о минировании

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Сыктывкара закрыт из-за поступившего сообщения о минировании, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Задействованы все необходимые службы для проверки информации.

В подобных случаях оперативные службы действуют по установленному порядку, обязаны проверить все сигналы данного характера, обследовать территорию для подтверждения или опровержения информации, уточняет ведомство.

Сыктывкар Коми
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