Аэропорт Сыктывкара закрыт из-за сообщения о минировании

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Сыктывкара закрыт из-за поступившего сообщения о минировании, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Задействованы все необходимые службы для проверки информации.

В подобных случаях оперативные службы действуют по установленному порядку, обязаны проверить все сигналы данного характера, обследовать территорию для подтверждения или опровержения информации, уточняет ведомство.