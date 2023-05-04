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Столичный дептранс предупредил об изменении маршрутов автобусов и трамваев 9 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Более 50 автобусных и трамвайных маршрутов в Москве будут изменены 9 мая, еще четыре автобусных маршрута не будут работать, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным дептранса, 9 мая не будут ходить автобусы 024, п46, 74 и с920.

Также в центре, на востоке и юго-востоке Москвы в грядущий вторник изменится или сократится более 50 автобусных и трамвайных маршрутов. Подробные схемы изменений опубликованы на сайте дептранса.

Жителям города в этот день рекомендуют пользоваться метро и МЦД.

Также в центре Москвы 9 мая могут возникать ограничения в работе сервисов аренды личного транспорта. "В связи с проведением мероприятий в центральной части города могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов", - говорится в телеграм-канале столичного департамента.

Москва
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