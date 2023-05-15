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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Карты "Тройка" будут блокировать тем, кто их не валидирует на выходе со станций МЦД

Карты "Тройка" будут блокировать тем, кто их не валидирует на выходе со станций МЦД
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Транспортные карты "Тройка" с 3 июня будут блокироваться для проезда на железнодорожном транспорте, если пассажиры при выходе со станции Московских центральных диаметром (МЦД) не приложат ее к турникету или валидатору, предупредил Департамент транспорта столицы..

"Разблокировка будет бесплатной, но в будущем за эту услугу нужно будет доплачивать. Если ваша карта заблокирована, обратитесь в пригородные кассы или кассы на станциях МЦД", - говорится в сообщении.

Сейчас "Тройкой" в основном пользуются пассажиры МЦД из-за удобства и возможности бесплатной пересадки на метро и МЦК. "Незначительная часть пассажиров не закрывает поездки на диаметрах, но их доля минимальна и не сказывается на работе билетной системы в целом", - уточнили в департаменте.

Постепенно к оплате "Тройкой" подключаются новые ж/д направления: в этом месяце Павелецкое и Ярославское, а до конца года еще четыре направления будущих D3 и D4.

"С увеличением числа пассажиров, которые пользуются "Тройкой", очень важно не допустить критического роста незавершенных поездок, иначе билетная система не сможет работать корректно", - добавили в ведомстве.

МЦД МЦК Тройка Дептранс Москва
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