Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для граждан из-за птичьего гриппа в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рисков для жизни и здоровья москвичей из-за регистрации в столице птичьего гриппа нет, случаев инфицирования людей в Москве не зафиксировано, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Ранее в нескольких районах Южного и Юго-Восточного административных округов столицы был введен карантин из-за птичьего гриппа. Согласно распоряжению на сайте столичной мэрии, решение было принято в связи с выявлением случаев заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное и Братеево. Очагами инфекций стали Борисовский пруд и земельный участок, ограниченный Бесединским шоссе в районе Братеево.

В список зон-районов, которые находятся под угрозой, вошли Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Чертаново Северное и Центральное.

Карантин, согласно документу, предусматривает запрет в этих районах на ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных со скоплением птиц и животных.