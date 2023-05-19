Трехдверные поезда выйдут на МЦД-4 в конце 2023 - начале 2024 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новые поезда "Иволга 4.0", в которых появится третья дверь, планируется поставить на четвертый Московский центральный диаметр (МЦД) в конце 2023 - начале 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Главное отличие – четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее. А в остальном "Иволга 4.0" сохранит привычный комфорт своих предшественников(...) Первые трехдверные составы выйдут на МЦД-4 уже в конце 2023 - начале 2024 года", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Также он сообщил, что "полностью обновить подвижной состав на этом диаметре планируем в ближайшие полтора года, постараемся раньше".

Собянин отметил, что по МЦД-1 и МЦД-2 курсируют современные составы ЭП2Д, двухэтажные аэроэкспрессы и поезда "Иволга", созданные специально для наземного метро. На других направлениях также началось постепенное обновление подвижного состава, которое продолжится и после запуска МЦД-3 и МЦД-4. В 2022-2025 годах планируется закупить 95 поездов "Иволга".