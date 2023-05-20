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Движение для транспорта временно закроют утром в выходные на ряде улиц в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто в столице на некоторых улицах утром 20 и 21 мая из-за проведения ряда мероприятий, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"20 и 21 мая на ряде улиц в городе утром будет временно закрыто движение для транспорта - просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении в телеграм-канале профильного департамента.

Отмечается, что 20 мая в связи с проведением "Зеленого марафона" будут закрыты: Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Лужнецкая, Фрунзенская набережные. Кроме того, будут закрыты улицы Ильинка, Варварка, Балчуг, Новая и Старая площади, а также Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Малый Устьинский мосты.

21 мая в связи с проведением велогонки "Садовое кольцо" и "Московского весеннего велофестиваля" будут закрыты: Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал; улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой; проспект Академика Сахарова.

20 мая с 00:01 до окончания мероприятия также будет временно недоступна парковка: на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой; от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова; от проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара; на набережных в местах ограничений.

В департаменте рекомендовали использовать городской транспорт для поездок по городу в течение дня.

Москва Департамент транспорта Москвы
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