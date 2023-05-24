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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Движение на БКЛ московского метро восстановлено после часового сбоя

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"Движение на Большой кольцевой линии (11) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Дептранс в 16:00 заявил, что на БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки для проверки состава. В 16:06 стало известно, что прервано движение от "Кленового бульвара" до "Электрозаводской", в 16:32 – от "Кленового бульвара" до "Савеловской".

Сбой на линии продлился более часа, движение было восстановлено в 17:06.

Пассажирам рекомендовали пользоваться радиальными линиями и Кольцевой линией метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом.

Москва БКЛ
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