Ozon запускает в Подмосковье шестой фулфилмент-центр почти за 4 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ozon 30 мая запустит шестой фулфилмент-центр в Подмосковье, инвестиции компании в проект составили 3,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Ozon, опубликованном в четверг.

Речь идет о складском комплексе на территории логистического парка "Софьино" в Московской области (Раменский городской округ).

Его площадь хранения превышает 76 тыс. кв. м., что обеспечивает размещение до 30 млн товаров разных категорий. Фулфилмент-центр способен обработать более 900 тыс. заказов в день, а также обеспечивает около 4 тыс. новых рабочих мест.

"Открытие нового объекта поможет компании удовлетворить растущий спрос продавцов и покупателей в Центральной России на услуги маркетплейса", - говорится в сообщении Ozon.

На текущий день площади логистической инфраструктуры Ozon превышают 1,4 млн кв. м. Логистические мощности Ozon насчитывают 24 фулфилмент-центра в РФ и СНГ, более 95 сортировочных центров и почти 30 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов.