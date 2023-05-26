В Москве пассажир упал на пути на станции метро "Комсомольская"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро пассажир упал на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Упавший выжил.

"Его удалась спасти, пострадавшему оказывается срочная медицинская помощь", - сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах города.

Чтобы ему помочь, отключали напряжение контактного рельса, объяснили в экстренных службах.

Городской Департамент транспорта в 13:16 сообщил, что на Кольцевой линии метро поезда по часовой стрелке ходили с увеличенными интервалами из-за человека на пути. Затем движение ненадолго прервали. В 13:25 Дептранс сообщил, что движение по Кольцевой восстановлено.