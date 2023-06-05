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Женщина выжила после падения под поезд на станции метро в Москве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В московском метро движение по северному участку Замоскворецкой линии прерывалось из-за падения пассажира на рельсы, сообщал городской Департамент транспорта. Источники "Интерфакса" уточнили, что на станции "Речной вокзал" под прибывающий поезд упала женщина.

В экстренных службах рассказали, что она выжила. Чтобы ее поднять, отключали напряжение контактного рельса. Источник агентства в медицинских кругах столицы уточнил, что пострадавшую извлекли из-под поезда около 11:35 .

Департамент транспорта в 11:30 сообщил, что из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы в движении поездов от станции "Ховрино" до "Сокола". В 11:39 стало известно, что движение полностью остановлено. В 11:43 департамент уточнил, что движение на линии восстановлено и вводится в график.

Речной вокзал Москва Московский метрополитен Дептранс
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