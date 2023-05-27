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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Участок "серой" ветки метро между "Савеловской" и "Боровицкой" закроют 27-28 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Участок Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт для пассажиров 27 и 28 мая.

Как ранее сообщали в департаменте транспорта метро, закрытие станция для пассажиров необходимо для проведения ремонтных работ. Аналогичные ограничения были в выходные 20 и 21 мая. Пассажиров просят пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.

Во время ремонтных работ на станциях "Менделеевская", "Цветной бульвар" и "Чеховская" планируется, что будет заменено 50 элементов освещения, покрасят почти 6 000 кв. м поверхностей на потолках и стенах, очистят путевые стены, обновят светодиоды в навигационных указателях, отремонтируют лавочки на платформах. Также будет проведена работа по ремонту и выправлению путей: будут заменены более 360 метров рельсов и 60 шпал.

"Станции станут гораздо комфортнее, светлее и красивее. Ограничения в движении нужны, чтобы мы смогли выполнить большой объем работ в короткие сроки - ремонт пройдет быстрее примерно в 8 раз по сравнению с работами только по ночам", - заявляли в дептрансе.

метрополитен дептранс
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