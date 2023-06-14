В Москве определили цвета для трех будущих линий метро

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве определены цвета для трех будущих линий метро на общей схеме: Троицкая линия (16-я линия) будет изумрудного цвета, Рублево-Архангельская (17-я) - графитового, а Бирюлевская (18-я) - рубинового, сообщает городской Департамент транспорта со ссылкой на результаты опроса на портале "Активный гражданин".

За эту комбинацию проголосовали 56 275 человек.

Чиновники напомнили, что цвета линий - важный элемент навигации, они помогают пассажирам визуализировать схему метро и быстро ориентироваться в поездках.

Будущая Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет по территории Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Ожидается, что ежедневно ею будут пользоваться около 100 тыс. человек.

Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Ее длина составит примерно 19 км.

Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В перспективе линию могут продлить до Щербинки и других поселений новой Москвы.