В Москве обновят облицовку 11 набережных

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве начались работы по расшивке швов гранитной облицовки нескольких набережных, в 2023 году планируется обновить 11 набережных, сообщил журналистам заммэра города Петр Бирюков.

"В общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытий", - уточнил он.

Уже начались работы на Устьинской и Кадашевской набережных. Также ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.

Бирюков добавил, что ремонт каждой набережной необходим раз в пять лет для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.