Улицы и набережные в Москве будут перекрывать с 2 до 4 июня ради полумарафона

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве отдельные улицы и набережные перекроют для транспорта ради проведения полумарафона "ЗаБег.РФ" со 2 июня до утра 4 июня, сообщил городской Департамент транспорта.

С 00:01 2 июня до 06:00 5 июня движение будет закрыто на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня - на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Весь день 4 июня с 7 утра движение будет перекрыто на Малом Москворецком мосту, на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная, в Новокрымском проезде, на Кремлевской и Москворецкой набережных, на съездах с улицы Остоженка и с Пречистенской набережной.

Также в этот день с 7:00 до 12:15 для транспорта будет недоступен участок Садового кольца от Валовой улицы до Новинского бульвара; с 8:00 - Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская набережные; с 8:30 - Ростовская и Саввинская набережные и Крымский проезд. Кроме того, в местах ограничения движения с 00:01 часов 4 июня до окончания мероприятий будет недоступна парковка.

Также 4 июня с 7:00 до 10:15 с дублера внутренней стороны Садового кольца будет организован правый поворот на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице, а в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках будет работать двустороннее движение.