В Подмосковье элитная загородная недвижимость подешевела почти наполовину за год

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Элитная загородная недвижимость подешевела на 45% в Подмосковье на год, говорится в исследовании "Инком-Недвижимости".

"Элитная недвижимость - это всего 3% в совокупной экспозиции; за год доля объектов осталась прежней, а медианная цена снизилась на 45% - со 131,6 млн до 72,1 млн рублей", - подсчитали аналитики.

По их данным, львиную долю предложения загородной "первички" занимает экономкласс - 78%, год назад она была такой же. Средняя стоимость лота за этот период повысилась на 20% - с 1,7 млн рублей до 2,1 млн рублей.

Сейчас комфорт-класс представляет 15% совокупной экспозиции, а весной 2022 года было 14%. Среднестатистический ценник в этой категории - 8,7 млн рублей, за год он вырос с 8,4 млн рублей на 4%.

На объекты бизнес-класса приходится 5%, год назад 4%. Средняя стоимость составляет 19,9 млн руб. против 21,4 млн рублей год назад - сокращение составило 7%.

"Сравнительно дешевое дорожает, дорогое дешевеет - на первый взгляд может показаться, что речь о тенденциях загородного рынка, но это не так. Изменения средних цен происходят механически: из многочисленных УБП (участки без подряда) за год были раскуплены наиболее экономичные варианты, и в экспозиции остались более дорогие, что повысило средний уровень. Элитное предложение крайне ограничено - достаточно было продать несколько самых высокобюджетных лотов, чтобы усредненный показатель заметно снизился", - прокомментировал руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

Отмечается, что среди форматов загородной недвижимости лидируют УБП - их 88,7%, средний ценник за год уменьшился на 13% - с 3,8 млн рублей до 3,3 млн рублей.

На втором месте идут коттеджи и участки с подрядом - у них в экспозиции 9,3%. Медианная цена стала ниже на 13%: если весной 2022 года средняя стоимость была равна 32 млн рублей, то теперь она составляет 27,7 млн рублей.

Блокированная застройка составляет всего 2% экспозиции. Объект в среднем стоит 27,3 млн рублей, это на 9% меньше, чем было год назад - 30 млн рублей.

По спросу на УБП год назад приходилось 85%, то сейчас уже 87,5%. Тем временем дефицит форматов с застройкой сохраняется и не дает расти продажам, отметили аналитики. Так, объекты блокированной застройки выбирают лишь 3,3% клиентов против 4% весной 2022 года; доля владельцев коттеджей/участков с подрядом снизилась с 10,5% до 9,2%.

"Если проанализировать спрос на загородные форматы в абсолютных значениях, динамика становится ощутимее. Так, количество купленных объектов блокированной застройки за год сократилось на 40%, коттеджей и УСП - на 22%. Число реализованных УБП стало меньше всего на 6%", - отметил Таганов.

Преобладание УБП в реализации определяет и ключевую ценовую категорию проданных объектов: экономкласс занимает 78% (против 77% год назад); 13% приходится на комфорт-класс (весной прошлого года их было 15%); лоты категории бизнес приобретают 6% покупателей (год назад столько же), а элитные объекты всего 3% (год назад 2%).

Больше всего реализованных лотов - 17% - на Каширском шоссе, 11% - на Дмитровском, по 8% - на Новорязанском, Волоколамском и Симферопольском шоссе.

"На этих направлениях много объектов, совокупно здесь представлено 51% всего загородного предложения Подмосковья - соответственно, самый высокий спрос сегодня там, где есть из чего выбрать. И очевидно, что в основном это участки без подряда. В целом сохраняется нехватка качественного товара, и в отсутствие достаточного объема и ассортимента предложения спрос остается невысоким", - заключил Таганов.