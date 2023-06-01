"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 2 июня из-за грозы и шквалистого ветра

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве в пятницу, предупреждает Гидрометцентр России.

По информации на сайте метеоучреждения, в городе будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы с градом и шквалистого ветра.

Гидрометцентр уточняет, что с 13:00 до 21:00 пятницы в столице ожидается гроза с градом и порывы ветра от 15 до 20 м/с.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.