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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 2 июня из-за грозы и шквалистого ветра

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве в пятницу, предупреждает Гидрометцентр России.

По информации на сайте метеоучреждения, в городе будет действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы с градом и шквалистого ветра.

Гидрометцентр уточняет, что с 13:00 до 21:00 пятницы в столице ожидается гроза с градом и порывы ветра от 15 до 20 м/с.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москва Гидрометцентр
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