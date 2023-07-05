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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары в четверг

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары в четверг
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице 6 июля до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Очень высокая температура, 30...31 градус", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 12:00 до 18:00 четверга.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" заявили, что четверг станет самым жарким днем с начала лета в городе.

"Прежний максимум температуры на главной метеостанции (ВДНХ) отмечался 16 июня - 27,4 градуса", - уточнил представитель метеобюро.

По его информации, температурный рекорд 6 июля в Москве принадлежит 1938 году - 36,2 градуса.

Гидрометцентр России метеобюро Москвы Москва
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