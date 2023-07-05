"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары в четверг
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице 6 июля до предпоследнего, "оранжевого" уровня.
"Очень высокая температура, 30...31 градус", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 12:00 до 18:00 четверга.
"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В метеобюро Москвы "Интерфаксу" заявили, что четверг станет самым жарким днем с начала лета в городе.
"Прежний максимум температуры на главной метеостанции (ВДНХ) отмечался 16 июня - 27,4 градуса", - уточнил представитель метеобюро.
По его информации, температурный рекорд 6 июля в Москве принадлежит 1938 году - 36,2 градуса.