Железнодорожный участок между "Площадью трех вокзалов" и "Курской" готов к пуску МЦД-4

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в пятницу осмотрели итоги реконструкции участка Площадь трех вокзалов - Курская будущего МЦД-4 (Московские центральные диаметры), а также открыли станцию Площадь трех вокзалов, на которой был завершен второй этап масштабной реконструкции.

"Вспоминаю 2019 год, мы с Олегом Валентиновичем сидели, обсуждали проект реконструкции Площади трех вокзалов (новое название станции "Каланчевская"), связку между "Каланчевской" и Курским вокзалом. По правде говоря, очень долго не могли решиться на этот проект, не могли прийти к заключению, когда он будет реализован", - сказал Собянин журналистам.

"Самые ближайшие сроки, которые нам называли строители, - это был 2025 год, и то в лучшем случае. По любым меркам, это один из самых сложных проектов реконструкции железнодорожной инфраструктуры внутри города. Думаю, самый сложный за всю историю Москвы, один из самых сложных в мире", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что железнодорожный участок реконструировали на полтора года раньше срока. "Проложены новые пути, построен, по сути, новый вокзал, построено три эстакады, три путепровода, и все это в центре города без перекрытия движения поездов, метрополитена, автомобильного движения. И сегодня это дает полную уверенность, что проект МЦД-4 будет запущен уже в этом году, поезда будут ходить с интервалом три минуты", - отметил Собянин.

"Мы уже восстановили движение МЦД-2, который ходил по ограниченному графику в связи с реконструкцией. Поздравляю всех с этим большим событием, это серьезное продвижение вперед, по сути дела, Российские железные дороги совершили подвиг, без кавычек, это действительно так", - сказал он.

Гендиректор РЖД в свою очередь выразил благодарность Собянину. "То, что здесь сделано, - абсолютно уникальный проект, и сделать это было возможно только при личном кураторстве Сергея Семеновича. Каждая деталь была выверена: (такт) движения, шумозащита, более того, здесь переносилось 47 городских коммуникаций. Вроде бы всего 4 км, но почти 2 км шумозащитных экранов и подпорные стены - 10 м", - сказал Белозеров.

"Более того, укреплялись и здания: здесь и памятники архитектуры, и сделать это без, прежде всего, конкретных выверенных решений было бы невозможно. На сегодняшний момент уникальность проекта для горожан в том, что (интервал в) 3 минуты два диаметра (МЦД-2 и МЦД-4) будут давать в перевозке, каждый из диаметров в одном направлении - это частота, интервал поезда - в 5. Для железной дороги абсолютно уникальные результаты", - добавил он.

Белозеров отметил, что в результате работ в столице появился новый транспортно-пересадочный узел, который можно и нужно называть городскими вокзалами, они отличаются от других станций.

"Комфорт, с которым создаются эти пространства, он на несколько уровней опережает (действительность), и это уже действительно будущее. Этот вокзал (станция МЦД "Площадь трех вокзалов") отличается тем, что есть видеоинформационные табло, кроме всех других составляющих, которые дают возможность себя чувствовать нормально практически любому пассажиру, в том числе и с ограниченными возможностями", - сказал гендиректор РЖД.

"Видеотерминалы дают возможность получать консультации в том числе и в тактильном виде, и на русском языке жестов. То есть практически все условия здесь созданы, в том числе эскалаторы и лифты", - отметил Белозеров.

Он подчеркнул, что в ходе работ по реконструкции была сохранена архитектура, а именно императорский павильон 1896 года постройки. "Мы сделали вместе с Москомархитектурой уникальный проект. И сейчас мы располагаемся в абсолютно новом пространстве (около станции "Площадь трех вокзалов"), состыкованном с историей. (...) Сергей Семенович, благодаря вашей поддержке, мы еще раз можем сказать, что железная дорога - это агломерационный транспорт будущего", - заключил Белозеров.

Собянин резюмировал, что "еще предстоит собрать все силы в кулак и запустить два диаметра". "МЦД-3 и МЦД-4 - крупнейшие мега-проекты, я думаю, крупнейшие в Европе проекты транспортные, но они на выходе (близки к запуску). Надо просто сконцентрироваться и приложить усилия, чтобы закончить эту гигантскую работу, которую мы вместе с вами проводили все это время", - подчеркнул мэр.