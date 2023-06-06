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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Московские станции контроля воздуха оснастят отечественными газоанализаторами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В рамках программы импортозамещения московские станции контроля воздуха оснащают современными газоанализаторами отечественного производства, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

"Ведется установка 13 таких приборов, они предназначены для проведения автоматических непрерывных измерений концентраций оксидов азота и аммиака в атмосферном воздухе", - сообщил он журналистам.

В дальнейшем новое оборудование будет устанавливаться на станциях по мере выхода из строя устаревшего.

"С помощью современных профессиональных газоанализаторов измерения можно проводить ежесекундно в режиме 24/7, результаты выдаются в формате 20-минутного усреднения, чтобы избежать погрешностей", - уточнил заммэра.

Он напомнил, что в 2022 году на станциях контроля загрязнения воздуха были заменены на отечественные метеорологические комплексы.

"В Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Они оснащены высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений", - добавил Бирюков.

Петр Бирюков Москва
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