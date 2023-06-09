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Шоссе Троицк - Щербинка откроют в начале сентября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Автомобильное движение по новой магистрали от Щербинки до Троицка планируется открыть в начале сентября. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Завершаются работы по строительству поперечной дороги – шоссе протяженностью почти 17 км от Троицка до Щербинки. Ко Дню города планируем открыть движение по этой магистрали", - сказал Жидкин в пятницу.

По его словам, благодаря новому шоссе за 15 минут можно доехать от центра Новой Москвы до станции МЦД-2 Остафьево, а дальше либо пересечь по путепроводу Варшавское шоссе и попасть на Симферопольское шоссе, либо пересесть на электричку и меньше чем за час оказаться в центре Москвы.

Ранее Жидкин сообщал, что по итогам года в Новой Москве будет открыто движение по дорогам общей протяженностью свыше 30 км. "В Новой Москве проектируется и строится более 100 км магистральных дорог. Из них около трети будет введено в эксплуатацию по итогам этого года", - сказал Жидкин.

Москва Новая Москва
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