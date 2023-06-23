Тарифы на аренду велосипедов снизили в Москве

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на аренду велосипедов снизили до конца велосезона в преддверии Дня молодежи, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы снизили тарифы, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или желание попробовать впервые взять велосипед. Кроме того, станционные велосипеды можно арендовать бесплатно - достаточно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале дептранса.

Решение о снижении цен до конца велосезона принято в преддверии Дня молодежи. Стоимость проката стала ниже до 25% в зависимости от тарифа.