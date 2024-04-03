В Москве бесплатно взять напрокат электровелосипед снова можно по двум типам проездных

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве городской велопрокат возобновляет бесплатные поездки на электровелосипедах 2.0 по безлимитным "Единым" и картам москвича обучающегося, сообщает телеграм-канал столичного Департамента транспорта.

Чтобы воспользоваться бесплатными поездками, нужно привязать карту москвича обучающегося или записанный на "Тройку" билет "Единый" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и активировать бесплатные поездки в приложении сервиса "Велобайк". Время каждой поездки не должно превышать 30 минут, их количество в день не ограничено.

Ездить можно до конца действия проездного или до окончания велосезона, а общее число поездок зависит от категории абонемента: на 30 дней - 60 поездок, на 90 дней - 180 поездок, а на 365 дней - 390 поездок.

"Обладатели длинных проездных на городской транспорт снова могут пользоваться велопрокатом бесплатно. Так еще больше людей будут чаще выбирать велосипед для поездок на небольшие расстояния", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.