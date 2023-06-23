До 26 градусов тепла и без осадков будет на следующей неделе в Москве

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Комфортная погода без осадков прогнозируется в Москве на следующей неделе, температура воздуха будет подниматься до плюс 26 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная со следующей недели - переменная облачность и преимущественно без осадков. И только в ночь на 29 июня местами прогнозируется кратковременный дождь. Температурный фон полностью соответствует климатическим параметрам, ночью плюс 10 - плюс 15 градусов, днем плюс 21 - плюс 26 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая погода полностью соответствует средним значениям, которые наблюдались в Москве за последние 30 лет: "комфортная летняя погода, я бы назвал ее "лето в московском исполнении".

В предстоящие выходные в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Так, в ночь на субботу, 24 июня, а также в субботу днем интенсивность осадков по сравнению с пятницей уменьшится, в отдельных районах выпадет 1-2 мм осадков. В ночь на воскресенье осадки ожидаются только в отдельных районах Московской области.

Температура воздуха 24 июня ночью будет плюс 14 - плюс 16, днем столбики термометром поднимутся до плюс 21 - плюс 23. В субботу ночью температура плюс 12 - плюс 14 градусов, днем - плюс 22 - плюс 24.