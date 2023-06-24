Дептранс Москвы предупредил о возможных и задержках автобусов на южных направлениях
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Отмены и задержки в отправлении межрегиональных автобусов по южным направлениям возможны от автовокзалов Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", - говорится в сообщении.
Пассажиров просят уточнять информацию о конкретных рейсах в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".