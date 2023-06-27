Главком силами правопорядка Ирана прибыл в Москву

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главнокомандующий силами правопорядка Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан находится в Москве с двухдневным визитом, сообщило посольство Ирана в РФ.

Он возглавил прибывшую во вторник делегацию в Москву.

В посольстве отметили, что генерал прибыл "для встреч и переговоров с российскими должностными лицами органов безопасности и правопорядка".

Как ожидается, в ходе визита Радан, в частности, встретится с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и директором Росгвардии Виктором Золотовым.

"В ходе визита планируется подписать Меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка, посетить и осмотреть те потенциалы и возможности, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью, а также провести переговоры с должностными лицами органов безопасности и правопорядка", - отмечается в сообщении.