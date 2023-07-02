Гроза ожидается ночью в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Погодные условия в столице ухудшатся в ночь на понедельник, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 01:00 до 09:00 3 июля в столице местами ожидается гроза с дождем. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье вечером.

Власти просят москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.