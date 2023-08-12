Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

У трех столичных автовокзалов открыли велопарковки и станции велопроката

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Велопарковки и станции велопроката появились у трех автовокзалов Москвы, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"У жителей столицы появилось больше возможностей добираться до автовокзалов на велосипедах или самокатах. Пересадки между различными видами транспорта теперь стали еще удобнее", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в департаменте.

Велопарковки и станции велопроката появились у автовокзалов Центральный, Северные Ворота и Южные Ворота. На них можно оставить свои или арендные велосипеды и самокаты. Также у автовокзала Центральный открылась станция проката механических велосипедов Велобайка.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Атаки беспилотников на Москву

Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников

Москвичей предупредили о ливнях с грозами утром в среду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });