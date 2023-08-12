У трех столичных автовокзалов открыли велопарковки и станции велопроката

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Велопарковки и станции велопроката появились у трех автовокзалов Москвы, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"У жителей столицы появилось больше возможностей добираться до автовокзалов на велосипедах или самокатах. Пересадки между различными видами транспорта теперь стали еще удобнее", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в департаменте.

Велопарковки и станции велопроката появились у автовокзалов Центральный, Северные Ворота и Южные Ворота. На них можно оставить свои или арендные велосипеды и самокаты. Также у автовокзала Центральный открылась станция проката механических велосипедов Велобайка.