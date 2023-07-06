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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В метро, на вокзалах и ж/д станциях Москвы будут раздавать воду в час пик из-за жары

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Из-за жары в Москве на станциях метро, железнодорожных станциях и вокзалах будут раздавать воду в вечерний час пик, сообщается в столичном департаменте транспорта.

"Раздаем воду на станциях в вечерний час пик", - сообщается в телеграм-канале центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Сотрудники ЦППК будут ждать желающих в местах отправления пригородных поездов.

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Получить воду можно на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская.

Кроме того, как сообщили в дептрансе, бесплатно раздавать воду будут на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская" (Филевская линия).

Также пассажиры могут получить воду и на причалах электросудов Киевский, Сердце Столицы и Сити-Центральный. Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании МТППК весь день будут раздавать воду на Ленинградском вокзале.

"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы поездки пассажиров в городском транспорте оставались комфортными в любую погоду (...) Наши специалисты тщательно следят за температурой воздуха на объектах Транспортного комплекса. Пожалуйста, соблюдайте меры осторожности и берегите себя", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Москве будет до 28 градусов, а в субботу температура опустится до 24.

Москва метро
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