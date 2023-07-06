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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Ливень, град и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили о ливне, граде и усилении ветра с порывами до 20 м/с в пятницу в Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 1 часа ночи и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС России по Москве.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

МЧС России Москва
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