Ливень, град и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили о ливне, граде и усилении ветра с порывами до 20 м/с в пятницу в Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 1 часа ночи и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС России по Москве.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.