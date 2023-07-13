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День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября

День города в Москве отпразднуют 9 и 10 сентября
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти объявили днями празднования Дня города Москвы 9 и 10 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

"В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 г. №56 "О праздниках и памятных датах города Москвы": 1. Объявить 9 и 10 сентября 2023 г. днями празднования Дня города Москвы", - говорится в документе.

Отмечается, что контроль за выполнением распоряжения возложен на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Москва
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