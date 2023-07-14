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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ

В Москве появилась возможность подать судебный иск через МФЦ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Подать исковое заявление в московские суды общей юрисдикции теперь можно через многофункциональные центры (МФЦ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского городского суда.

"Появилась возможность подать исковое заявление в суд через МФЦ. Для граждан города Москвы новая услуга доступна в 130 многофункциональных центрах государственных услуг по реализации их процессуальных прав в 35 районных судах столицы и в Московском городском суде", - отметила пресс-служба.

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В ней пояснили, что для использования нового сервиса необходимо иметь подтвержденную учетную запись в сервисе "Мои документы".

"Москвичи могут подать исковые заявления и другие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел, получить электронные исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП)", - отметили в Мосгорсуде.

Кроме того, у сотрудников МФЦ можно получить консультации по работе дополнительных сервисов "Интерактивный помощник", "Модуль определения подсудности" и "Калькулятор пошлин", которые помогут составить текст иска и определить суд для его подачи.

Доступ к этим сервисам можно получить на сайте Мосгорсуда, авторизовавшись с помощью Госуслуг.

Москва
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