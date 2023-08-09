Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Была попытка пролёта в город двух боевых беспилотников, оба сбиты ПВО; информации о пострадавших от падения обломков нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте, сообщил мэр.