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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Была попытка пролёта в город двух боевых беспилотников, оба сбиты ПВО; информации о пострадавших от падения обломков нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте, сообщил мэр.

Домодедово Сергей Собянин
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