Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Калуги и московское "Внуково" возобновили работу после ограничений, которые были введены утром в пятницу из соображений безопасности.

"С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Внуково".

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов "по независящим от аэропорта причинам" были введены с 9:40, отметили в пресс-службе. В целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты Московского авиационного узла.

Ограничения в аэропорту Калуги также сняты в 10:50 мск, сказал агентству источник в авиавластях. Ранее он сообщал, что воздушное пространство над Калугой и "Внуково" закрыто "с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".