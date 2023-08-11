Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В столице в пятницу была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника, он был ликвидирован системой ПВО, пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом Собянин написал в своем телеграм-канале.
При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет.
Экстренные службы работают на месте, отметил мэр.
Ранее в пятницу источник в авиавластях сообщил "Интерфаксу", что аэропорт Калуги и московское "Внуково" временно закрыты для обеспечения безопасности полетов.
Позднее стало известно, что оба аэропорта возобновили работу.