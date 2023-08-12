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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Дождь, местами сильный сохранится в столице до утра воскресенья, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18:00. Всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

В мэрии предупредили, что в городе ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что в Москве прогнозируются дождливые выходные с температурой до плюс 25 градусов.

Москва
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