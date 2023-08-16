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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В Москве 20 августа ограничат движение на ряде набережных из-за полумарафона

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно ограничено на ряде набережных в Москве в связи с проведением полумарафона "Лужники" 20 августа, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Движение будет закрыто с 7:30 до 12:00 на улице Хамовнический Вал, с 7:30 до 12:30 на Лужнецкой набережной, с 8:00 до 11:30 на Москворецкой набережной, с 8:00 до 11:40 на Кремлевской набережной, с 8:00 до 12:00 на Пречистенской и Фрунзенской набережных, с 8:10 до 11:00 на Устьинской набережной, а также с 8:10 до 11:15 на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных.

Также 20 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений.

В департаменте попросили пассажиров быть внимательными и строить маршруты заранее.

Лужники Москва
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