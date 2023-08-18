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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Гроза надвигается на Москву

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Погодные условия в столице в ближайшие часы резко ухудшатся, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня и до конца суток в столице ожидается дождь, местами гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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