"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России в пятницу повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Очень высокая температура (...) 28...30°С", - говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует до 11:00 субботы.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что во второй половине дня и до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами гроза и порывы ветра до 15 м/с.

Власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.