Поезда метро не будут ходить от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" с 26 по 28 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движения поездов не будет на участке между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы с 26 по 28 августа. Об этом сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" в связи с подготовкой к открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех", - сообщается в телеграм-канале департамента.

На время закрытия участка будут запущены компенсационные автобусы (КМ). Они будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи с остановками "Селигерская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Петровско-Разумовская". Отмечается, что будет запущено около 50 автобусов особо большого класса. Интервал в часы пик – до 2 минут.

Автобусы КМ будут сильно загружены, поэтому в дептрансе рекомендуют альтернативные маршруты: станцию "Окружная" Московского центрального кольца, Серпуховско-Тимирязевскую линию, первую и третью линии Московских центральных диаметров, а также наземный транспорт.

Отмечается, что с 26 до 28 августа продлеваются автобусы до метро "Петровско-Разумовская". Так, запускаются короткие рейсы м40к "Метро "Петровско-Разумовская" - Лобненская улица".

Автобусы 167, 170, 215к, 563, 656, 672 и 763 продлеваются до метро "Петровско-Разумовская" с остановкой только у метро "Верхние Лихоборы". Автобусы 179 будут заезжать к метро "Петровско-Разумовская".

Также на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, автобусы 447 пойдут от Бескудниковского переулка. Пассажиры смогут доехать от Бескудниковского переулка до работающих станций метро.