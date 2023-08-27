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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Участок станции "салатовой" ветки метро Москвы откроется на день раньше срока

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Завтра, на день раньше срока, откроется движение на ранее закрытом участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Завтра с 5:30 утра, на день раньше срока, откроем движение на участке Люблинско-Дмитровской линии: от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская"", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе отметили, что совместно со строителями были завершены все работы по интеграции нового участка салатовой линии до станции "Физтех" досрочно.

"С утра понедельника вы вновь сможете строить привычные, быстрые и удобные маршруты", - говорится в сообщении.

Московский метрополитен
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