Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Юная спортсменка Алина Горбачева найдена, ее планируют опросить следователи, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По предварительной информации, местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств ее отсутствия", - сказала Иванова во вторник журналистам.

Ранее она сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением Горбачевой.

По данным следствия, вечером 28 августа "девушка, закончив тренировку, покинула один из спортивных комплексов, расположенный на улице Лётная в городе Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно".

В столичной прокуратуре в свою очередь сообщили, что девушка находилась в кинотеатре одного из торговых центров. "По предварительной информации, каких либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявили в прокуратуре.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что местонахождение девушки установлено полицией.

По данным СМИ, Горбачева - чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла 9-е место.